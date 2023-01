Légion d'honneur : anciens ministres, scientifiques, sportifs, artistes... ils figurent dans la promotion du 1er janvier 2023

Du beau monde. Comme de tradition, la nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur a été rendue publique ce 1er janvier 2023, via une publication au Journal Officiel. La plus élevée des distinctions nationales françaises récompense au total et "à parité" 340 personnes œuvrant "au service de la nation", précise la Grande chancellerie dans un communiqué. Illustres ou inconnues du grand public, ces personnes sont réparties en différents grades (chevaliers, officiers, commandeurs).