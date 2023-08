Lego commercialise des briques colorées avec du braille pour les enfants malvoyants

Jusqu'à présent, des kits éducatifs étaient mis à disposition gratuitement via la fondation de l'entreprise à des écoles et des structures associatives à l’occasion d’opérations spéciales. L'objectif du groupe est d’aller vers plus d’"inclusivité", tout en rendant "l'apprentissage du braille plus amusant et accessible à tous", peut-on lire dans le communiqué. Le nouveau kit sera disponible en français et en anglais à partir du 1er septembre 2023 (en précommande depuis le 24 août), au prix de 89,99 €.