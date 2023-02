Lens : 2000 personnes rassemblées pour une rave-party, la police sur place

Réunies dans une friche industrielle de Lens, dans le Pas-de-Calais, 1500 à 2000 personnes se sont rassemblées ce samedi pour une vaste rave-party. Non déclaré, cet événement "se déroule au sein d'un vaste site industriel de plusieurs hectares (...) particulièrement dangereux et complexe en raison de sa situation géographique (à proximité immédiate de l'autoroute A21 qui n'est pas grillagée, d'une rivière et de l'entreprise Nexans qui a dû cesser son activité en raison des intrusions), de ses toitures instables et de la présence de fosses", a souligné la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué. En conséquence, la police présente sur les lieux a bloqué l'arrivée de nouveaux participants, mettant en avant les risques encourus sur un tel site.