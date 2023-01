Stations de ski vandalisées, chasse au trésor... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

Il était armé, cagoulé, et avait tout prévu en allant braquer un caviste de Bruxelles. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Alors que les employés lui remettent la maigre recette du jour, à peine plus de cent euros, le cambrioleur se ravise après avoir écouté leurs explications sur les difficultés du magasin, et décide de leur laisser l'argent. Il prendra la fuite à moto, sans blesser personne.