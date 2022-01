Les actes antisémites en forte hausse dans le monde en 2021

Un bilan qui fait froid dans le dos. Dans un rapport publié lundi, l'Agence juive et l'Organisation sioniste mondiale alertent sur la forte augmentation des actes antisémites lors de l'année écoulée. Ainsi, ils ont atteint en 2021 leur plus haut niveau depuis 10 ans, avec, en moyenne, plus de dix incidents par jour dans le monde. "Cette année a marqué un nombre record d'actes antisémites à travers le monde", s'inquiètent les auteurs, qui estiment que cette dynamique pourrait être liée, en partie, à la pandémie de Covid-19. Près de 50% d'entre eux ont été commis en Europe et près de 30% aux États-Unis, précisent-ils.