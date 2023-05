Les agressions de médecins ont bondi de 23% en 2022, les généralistes davantage touchés

Les Hauts-de-France sont la région la plus touchée par ce phénomène avec 233 faits en 2022 (contre 172 en 2021). Cela revient à une agression tous les 1,5 jour. Juste devant l'Île-de-France (176 faits en 2022, contre 135 en 2021), l'Auvergne-Rhône-Alpes (139, contre 119), la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (134, contre 113) et la Nouvelle-Aquitaine (123, contre 102). Au niveau des départements, le Nord est le plus frappé par ces incidents, avec environ un fait tous les deux jours (191). Le trio de tête est complété par les Bouches-du-Rhône (un incident tous les 3,7 jours) et la Loire (un incident tous les six jours).

Ce sont les médecins généralistes qui sont les plus touchés par ces faits (71%). "Le Conseil est conscient d'une sous-déclaration notable des violences dont les médecins sont victimes", rappelle-t-on. Les psychiatres (4%), cardiologues (3%) et les gynécologues/obstétriciens sont les spécialistes les moins touchés. Dans le même temps, peu de médecins vont jusqu'au bout des démarches judiciaires. Sur les 1244 déclarations de l'année 2022, seuls un médecin sur trois (31%) a déposé plainte.

Quels sont les motifs de ces agressions ? Selon cette étude réalisée par l'Ipsos, il s'agit dans un tiers des cas d'un "reproche relatif à la prise en charge" (33%), dans un cas sur cinq d'un "refus de prescription" et dans une agression sur 10 d'une demande de "falsification de document" ou d'un "temps d'attente jugé excessif".