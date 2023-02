Les agriculteurs et leurs tracteurs manifesteront mercredi à Paris, circulation difficile à prévoir

La préfecture de police de Paris prévient d'ores et déjà ce mardi que "la circulation routière risquant d’être fortement perturbée dans un périmètre large dès l’aube mercredi". Les convois, en provenance des autoroutes A13, A10, A6 et A4, emprunteront le boulevard périphérique extérieur jusqu’à la sortie quai d’Issy, ainsi que le boulevard périphérique intérieur jusqu’à la sortie porte de la Plaine, et se stationneront, à partir de 7 heures, sur les boulevards Victor, Martial Valin, Lefebvre, avenue de la porte de la Plaine et rue du général Guillaumat (Paris 15).

À compter de 8 heures, les tracteurs, une fois regroupés, rejoindront l’esplanade des Invalides, en empruntant la rue de Vaugirard, le boulevard Pasteur, l’avenue de Suffren et l’avenue de la Motte-Picquet. La dispersion, en début d’après-midi, amènera les tracteurs à cheminer via le quai d’Orsay pour rejoindre le boulevard périphérique au niveau du quai d’Issy.