Les baisers seraient bien plus vieux que ce que l'on pense

Ces données viennent contredire les études précédentes, citées par nos confrères de Libération et selon lesquelles la forme sexuelle ou romantique du baiser remonterait à l'âge du bronze, soit aux alentours de 1500 avant notre ère, en Inde. Que nenni : plusieurs preuves, jusqu'ici laissées de côté, démontrent que le baiser sur les lèvres était d'ores et déjà documenté sur une grande partie du pourtour méditerranéen, puisque les habitants de Mésopotamie et d’Égypte s’embrassaient avec amour il y a plus de 4000 ans avant notre ère. Une chose est sûre : à l'époque, le baiser romantique n'était pas universel et n'avait pas la symbolique qu'il a aujourd'hui.