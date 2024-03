Les bonnes raisons pour abandonner la bêche et utiliser une grelinette dans son jardin

La grelinette est un outil utilisé dans la permaculture pour travailler la terre. Elle permet de respecter les couches du sol et de maintenir leur équilibre. Elle est de plus en plus privilégiée dans les jardins et dans le potager par les particuliers.

La grelinette est un outil à manche manuel qui remplace la fourche-bêche et le motoculteur. Très utilisée dans la permaculture, la grelinette ressemble à une fourche et elle est utilisée dans de nombreux travaux, aussi bien dans le jardin que dans le potager. Elle possède des dents incurvées qui permettent de travailler le sol facilement et de maintenir le dos plat, contrairement à une bêche classique où l'on doit courber l'échine pour la manier. De ce fait, le jardinier évite les douleurs musculaires et diminue le risque de lumbago.

Comment s'utilise une grelinette ?

Il suffit d'enfoncer les dents de la bêche-bio en restant bien droit et en appuyant l'outil dans la terre avec le pied. On recule ensuite d'un pas pour le ramener vers soi afin d'ameublir la terre. Pour décompacter le sol, on effectue quelques mouvements de gauche à droite. On répète les mouvements sur toute la surface à couvrir.

Quels sont les avantages de la grelinette ?

On l'utilise notamment pour préparer le sol, ameublir la terre, pour récolter les légumes ou encore perforer les gazons. La grelinette permet de travailler la terre jusqu'à 20 cm sans la retourner. Contrairement au labour, la fourche bio préserve la structure du sol, elle permet d'aérer le sol sans pour autant déranger la biodiversité et déséquilibrer la vie et le développement des microorganismes qui vivent dans la terre. La permaculture considère que le sol est divisé en couches et chacune d'entre elles renferme un équilibre. En la retournant avec une bêche classique, on perturbe cet équilibre fragile et abîme la fertilité naturelle de la terre. La grelinette permet par ailleurs d'introduire le compost dans la terre et de retirer les adventices en douceur.

Comment choisir la grelinette adaptée à ses travaux ?

Il existe plusieurs modèles de grelinettes. Avant de choisir un modèle, il faut prendre en considération quelques critères, notamment le nombre de dents. Si la terre à travailler est souple, optez pour un modèle à cinq dents, si elle est lourde, on choisit quatre dents. Si vous souhaitez aérer des massifs de fleurs, une grelinette à trois dents est préférable. La courbure des griffes est aussi à prendre en compte. Pour bien aérer le sol, on choisit une grelinette avec des griffes aux courbes paraboliques pour un enfoncement sans trop d'effort et un bon effet de levier. Si vous souhaitez labourer la terre de votre potager, on se tourne vers un modèle à dents courtes ou mi-longues.