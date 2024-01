Les bons gestes du jardinier en hiver pour un jardin en bonne santé

Malgré le froid, les plantes et cultures ne sont pas épargnées par les parasites. Ils prolifèrent quand les températures sont clémentes. On vous explique comment éviter leur prolifération.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un jardin en dormance n'est pas à l'abri des maladies et des parasites. Même l'hiver, les végétaux peuvent être attaqués par des champignons. Par ailleurs, le sol, lui, continue de grouiller d'insectes nuisibles, sous forme de larves ou même adultes qui hivernent. Champignons et parasites attendent les températures plus clémentes pour sortir. Avec quelques astuces, il est possible de limiter l'infestation.

Quelles sont les maladies de l'hiver au jardin ?

Vous remarquez de petites taches blanches sous le feuillage ? C'est probablement le mildiou. Cette maladie, causée par un champignon, est l'ennemi des pommes de terre et des tomates (surtout cultivées sous serre). Elle se développe lorsque les températures sont clémentes. Quand on constate sa présence, il est important d'agir rapidement : on coupe les parties asséchées et nécrosées et on pulvérise les végétaux avec de la bouillie bordelaise. Les cultures peuvent également être attaquées par l'oïdium. On remarque une espèce de poudre sur les feuilles. Il faudra couper les parties envahies par les champignons et répandre une décoction à base d'ail pour éradiquer l'oïdium.

Les fleurs ne sont pas à l'abri des maladies, notamment les plus sensibles comme les rosiers ou les delphiniums. Le champignon de la rouille peut par exemple s'accrocher aux graines des roses trémières. L'oïdium peut d'ailleurs hiberner dans ces fleurs. Si vous avez des hortensias, n'hésitez pas à les inspecter, car des cochenilles peuvent se trouver dans le cœur de leurs têtes. Enfin, les oiseaux peuvent aussi être un danger pour les plantes. Ils peuvent porter des tiques ou des mites et leurs excréments sont porteurs de maladies. Aussi, il est important de nettoyer rapidement les plantes touchées pour éviter la prolifération de parasites.

Les bons gestes à effectuer pour éviter les maladies

L'hiver, on place des voiles d'hivernage sur les plantes les plus sensibles. Non seulement, elles seront protégées du froid, des intempéries et du gel, mais aussi des nuisibles et des parasites. On ramasse les feuilles malades, on inspecte les fruits et on ramasse ceux qui sont pourris. On supprime les fleurs et les plantes fanées. Quand elles tombent au sol, elles forment un lit sur le sol sous lequel les parasites et les insectes peuvent se mettre à l'abri.

On peut aussi ameublir le sol pour retourner la terre et exposer les larves et les œufs au froid. Il est aussi possible d’appliquer un mélange à base de chaux et d'eau sur les arbustes pour empêcher les champignons de s'accrocher sous l'écorce. Enfin, on n'oublie pas de toujours nettoyer et de désinfecter ses outils après chaque utilisation, surtout quand on est en présence de champignons.