Véritable plaisir pour les spectateurs humains, les feux d'artifice effraient les animaux. Le bruit et les flashes de lumière sont très stressants pour eux. Des astuces permettent néanmoins d'apaiser l'anxiété de nos animaux pendant les festivités.

Environ 20 000 feux d'artifices sont tirés dans l'Hexagone chaque année, dont les trois quarts pour la Fête Nationale. Une importante source de stress pour nos compagnons à quatre pattes qui ont peur du bruit assourdissant des pétards et des jeux de lumière éblouissants ! Comme il est difficile d'y échapper, voici quelques conseils pour sécuriser et calmer un animal terrorisé par les feux d'artifice.

Pourquoi faut-il laisser un animal apeuré se cacher ?

Si votre chien ou chat panique au moindre pétard, laissez-le entrer dans la maison et se réfugier sous un meuble ou dans un recoin. Cet espace confiné, à l'abri des éclats de lumière et de bruit, est rassurant. En effet, nos animaux sont très sensibles aux variations sonores et lumineuses, ils peuvent éprouver une peur intense et incontrôlable. Les feux d'artifice officiels de chaque commune étant programmés, vous pouvez anticiper les tirs et installer les affaires de votre animal dans sa cachette préférée à l'avance. Ne cherchez pas à l'en déloger tant que le feu d'artifice n'est pas terminé. Au contraire, restez calme et rassurez-le, ou sortez profiter du spectacle sans lui.

Comment calmer un animal effrayé par les feux d'artifice ?

On pourrait penser que câliner son chien apeuré l'aidera à supporter ce moment effrayant, mais il n'en est rien. Contre-productive, cette attitude ne fera qu'augmenter son stress et lui laissera penser qu'il a raison de s'inquiéter. Vous risquez alors de déclencher des réactions de peur disproportionnées au moindre bruit et même un banal orage deviendra une épreuve. Il est donc essentiel de calfeutrer au maximum sa cachette (fermez les volets ou les rideaux de la pièce si c'est nécessaire) et de le laisser tranquille durant le feu d'artifice ou de l'occuper autrement. Vous pouvez également diffuser des phéromones apaisantes spécialement conçues pour les animaux anxieux. Demandez conseil à votre vétérinaire ou pharmacien !

Comment puis-je occuper mon animal pendant le feu d'artifice ?

Si vous restez à la maison pendant le feu d'artifice, distraire votre chien lui fera oublier ses peurs. C'est le moment de jouer avec lui, d'installer un parcours d'agilité ou de démarrer une partie de cache-cache en famille. Tout ce que vous pourrez lui proposer pour détourner son attention de l'objet de ses peurs sera bienvenu. Vous pouvez aussi mettre de la musique ou monter un peu le son de la télévision afin d'atténuer les bruits extérieurs. Si vous sortez et le laissez seul à votre domicile, n'hésitez pas à laisser une lumière allumée et un bruit rassurant (musique, TV…).

Enfin, évitez absolument d'emmener votre animal de compagnie sur les espaces de tir de feux d'artifice, sous peine de le traumatiser durablement. En outre, il peut vous échapper et s'enfuir. Entre la foule et l'obscurité, le retrouver sera alors difficile.