En toute saison, dedans ou dehors, les bougies créent une ambiance chaleureuse et cosy. Il faut cependant les éviter au maximum quand on a des animaux de compagnie trop curieux. Les bougies sont dangereuses et toxiques pour eux.

Envie de décorer votre espace de vie par des bougies et de profiter du spectacle scintillant de leurs flammes ? Si vous avez des animaux de compagnie en liberté, il vaut mieux y réfléchir à deux fois, car de nombreux dangers les guettent. Brûlures, accidents domestiques ou encore intoxication, voilà pourquoi des précautions sont toujours préférables.

Animal de compagnie et bougie : les risques de brûlure

Vous restez hypnotisé par la flamme vacillante de la bougie ? Il est fort probable que votre chien ou chat ait la même attitude. Malheureusement, il n'a pas la même notion du danger que vous et il n'a pas appris que le feu… eh bien, ça brûle ! Votre animal de compagnie peut donc approcher son museau sans se méfier et s'en tirer avec une belle brûlure. Ses moustaches et sa fourrure sont aussi particulièrement inflammables. Un simple passage un peu trop près de la table basse ou du meuble sur lequel est posée une bougie, quelques poils qui effleurent la flamme et le pelage s'enflamme. Si vous voulez allumer quelques bougies, veillez à les placer hors de portée de truffe ou de queue, à faire sortir votre compagnon à quatre pattes ou à ne jamais le laisser sans surveillance !

Animal de compagnie et bougie : les risques d'incendie

Imaginez que votre chat ou chien se brûle en approchant ou en passant trop près de la bougie. Son premier réflexe instinctif sera similaire au vôtre : il aura un mouvement de recul, probablement accompagné d'un glapissement de douleur simultané. Ce mouvement brusque et incontrôlable peut entraîner la chute de la bougie, laquelle risque ensuite de déclencher un incendie si elle ne s'éteint pas et touche un matériau inflammable (papier, textile…). Le feu se propageant étonnamment vite, il est essentiel de réagir vite et de l'éteindre de la manière appropriée en l'étouffant ou en le noyant. Cependant, il est préférable d'être prévenant, d'opter pour une bougie LED et renoncer aux vraies bougies ou les placer hors de portée et redoubler de vigilance avec votre animal.

Animal de compagnie et bougie : pourquoi faut-il être attentif aux risques d'intoxication ?

L'ingestion de cire de bougie n'est jamais une bonne idée. Chaude, elle peut brûler l'intérieur de la cavité buccale et le haut du système digestif. Froide, elle est au moins irritante, voire toxique. En effet, les bougies industrielles ne sont pas faites que de cire, elles contiennent aussi souvent de la paraffine, un dérivé d'hydrocarbure. Même lorsqu'elle est éteinte, il faut donc se méfier et ranger la bougie à l'abri, car votre chien ou chat peut la considérer comme un amusant jouet coloré qui roule ou la mastiquer telle un os.

En outre, les bougies, tout particulièrement les bougies parfumées, produisent des émanations toxiques à la combustion. Elles dégagent alors toutes sortes de composés organiques volatils (COV), dont des aldéhydes, des alcènes, des phtalates… Certains sont cancérigènes, d'autres provoquent simplement une gêne respiratoire temporaire ou peuvent déclencher des crises d'asthme. Et votre animal de compagnie y est tout aussi sensible que vous, si ce n'est davantage ! Il vaut donc mieux garantir l'aération de la pièce par une fenêtre ouverte lorsqu'on allume des bougies, renouveler l'air ambiant régulièrement ou les utiliser à l'extérieur, un conseil qui vaut pour tous les types de bougies, même les plus naturelles.