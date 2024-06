Les chats domestiques ont souvent un "quart d'heure de folie". Ils courent et sautent dans tous les sens pendant cet intense et court moment d'activité. Ce comportement naturel s'explique de plusieurs manières : jeu, excitation débordante, ennui ou anxiété.

Vous avez dû observer ce phénomène chez votre chat : à la tombée du jour, il semble se transformer en pile électrique et se déplace dans tous les sens, à toute vitesse, sans raison apparente. Les causes de cet amusant "quart d'heure de folie" varient selon les individus et le contexte.

Qu'est-ce que le quart d'heure de folie chez le chat ?

Le phénomène n'a pas encore été pleinement étudié par les scientifiques, mais ils lui ont donné un nom : "quart d'heure de folie" en français, "zoomies" en anglais. Le terme "frenetic random activity periods" (périodes aléatoires d'activité frénétique) correspond bien à ce comportement imprévisible, précisent les chercheurs de l'Université d'Adelaide, en Australie. Pendant un temps variable d'environ une quinzaine de minutes qui se répète régulièrement, le plus souvent au crépuscule, les chats semblent être pris de folie soudaine et courent dans tous les sens. Ils sautent, se roulent au sol, attaquent les jambes de leur maître ou les autres animaux du foyer. Bien qu'incompréhensible pour les humains médusés par ce comportement, le quart d'heure de folie n'est en aucun cas un réel accès de folie. Au contraire, il a plusieurs explications rationnelles selon les cas, positives ou négatives.

Le quart d'heure de folie du chat : un débordement d'excitation positive

L'heure n'est pas anodine. Le moment de folie qui paraît affecter le félin se produit généralement aux dernières lueurs du jour, heure à laquelle cet animal crépusculaire profite de ses atouts de prédateur pour chasser. Le quart d'heure de folie serait donc une mise en jambes pour partir en quête d'une proie ou une simulation de la chasse pour les animaux d'intérieur. Le réveil d'un instinct primaire en somme.

Les chercheurs australiens proposent une autre théorie liée au fait que le phénomène s'observe davantage chez les chatons et les jeunes adultes que chez les chats âgés. Ils pensent que le quart d'heure de folie pourrait être une invitation au jeu, surtout si votre félin vous tend des embuscades, attaque vos jambes et/ou vous fait des croche-pattes. Débordant d'énergie, il aurait envie de la partager avec vous et de jouer, de vous exprimer sa joie. À vous d'y participer ! Ou pas...

L'ennui et le stress comme facteurs déclencheurs du quart d'heure de folie du chat

Toutefois, le propos est nuancé, car nous n'avons pas encore toutes les clés du comportement animal. Le quart d'heure de folie peut également être le témoin de la frustration de votre compagnon à quatre pattes, soulignent les chercheurs. S'il passe ses journées seul, sans stimulation cognitive ni physique, ce comportement s'explique par un besoin vital et bien naturel d'évacuer un trop-plein d'énergie. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, surtout s'il reste occasionnel et que vous procurez de l'activité et/ou de la compagnie à votre chat en votre absence. En revanche, si le quart d'heure de folie dégénère en agressivité manifeste ou s'accompagne d'autres symptômes (perte d'appétit, apathie, malpropreté soudaine…), il est possible que votre félin souffre d'anxiété, voire d'une maladie. Une consultation vétérinaire permettra alors de poser un diagnostic et de commencer le traitement qui s'impose.