Les cimetières, nouvelles cibles des voleurs de métaux

Ces dernières semaines, des pillages similaires ont eu lieu dans plusieurs cimetières de la région. "Il y a eu pas mal de vols dans l’Oise. Est-ce que ce sont les mêmes groupes ? Je ne sais pas. Là, il n’y a pas eu de traces, on n’a rien retrouvé. Et j’ai demandé l’étude d’une implantation de caméras de vidéosurveillance de façon à les identifier", souligne Olivier Jardé, adjoint au maire (UDI) d’Amiens, chargé de la population. Par crainte de voir les voleurs revenir, la mairie a renforcé les patrouilles aux abords du cimetière. En France, les auteurs de ces pillages risquent jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende.