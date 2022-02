Les comptes d'administrateurs du groupe "Le convoi de la liberté" bannis de Facebook

Mais les organisateurs n'ont pas tardé pour rebondir. Dans un message publié vendredi, un internaute qui se présente comme le modérateur du groupe explique refuser de valider toute nouvelle publication avant le retour de "l'administrateur". Il appelle les abonnés à se reporter vers le nouveau groupe "Le Convoi de la liberté 2.0", groupe de repli qui cumulait déjà 110.000 abonnés ce samedi vers midi.

À noter également, certains groupes Facebook initialement créés au moment du mouvement des Gilets Jaunes, apparu en octobre 2018, ont soutenu le mouvement et ont pris à leurs comptes l'organisation de certains convois. Le groupe Carte des rassemblements, qui rassemble plus de 388.000 membres, qui a par exemple été fondé en octobre 2018 et se décrit comme "la plus grande communauté de Gilets Jaunes", a mis au point une carte des convois qui ont prévus de rallier Paris ce samedi. Il rassemble plus de 388.000 membres.