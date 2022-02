Les "convois de la liberté" interdits à Paris tout le week-end

Les organisateurs de ces "convois de la liberté" pourraient par ailleurs être sanctionnés. "De surcroit, l'organisateur d'une manifestation interdite peut être puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende et les participants à une manifestation interdite seront verbalisés avec une contravention de quatrième classe", précise la préfecture de police.

En outre, les forces de sécurité intérieure ont reçu des "consignes de fermeté" de la part du préfet de police.