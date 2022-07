Les coquillages menacés, la Légion étrangère démystifiée... Les 5 vidéos marquantes du JT de TF1 cette semaine

Le phénomène volcanique avait duré trois mois. Achevée le jour de Noël 2021, l'éruption du Cumbre Vieja a ravagé une partie de l'île de La Palma. Plus de six mois plus tard, de premiers vacanciers sont de retour. Avec une nouvelle activité touristique : des randonnées sur les flancs du volcan, toujours recouverts de cendres et de laves encore chaudes.