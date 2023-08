Les demandes de PMA en forte hausse depuis la promulgation de la loi de bioéthique

Il reconnaît cependant des progrès à faire à propos des délais d'attente, alors qu'un "un groupe de travail porté par le ministère de la Santé et de la Prévention et l’Agence de biomédecine" doit voir le jour prochainement pour harmoniser "les méthodes de travail entre les centres et le partage des bonnes pratiques dans la gestion des parcours".

En outre, les stocks de sperme congelé, issus de dons réalisés en vertu d'une ancienne législation qui rendait possible l'anonymat du donneur, ne pourront plus être utilisés pour une procréation après le 31 mars 2025. Cette réforme entend faciliter "l'accès aux origines personnelles" : depuis le 1er septembre 2022 et l'entrée en vigueur de la loi de bioéthique, les donneurs doivent nécessairement consentir à la divulgation future de leur identité aux enfants qui naîtront de ce don, si ceux-ci la demandent une fois adultes.