Les enfants peuvent-ils recevoir un cadeau religieux à l’école publique ?

Peut-on recevoir un signe religieux de la part d’un fonctionnaire, dans n’importe quel établissement public ? À l’école, la justice punit d’une amende ce qu’elle considère comme une tentative d’endoctrinement.

À l’école, le passage du père Noël, Saint-Nicolas ou même dans certains cas de la petite souris donnent l’occasion aux enseignants ou aux éducateurs de gâter les enfants. Aucun texte de loi n’interdit ces petites attentions. Mais elles ne doivent pas porter de valeur politique ou religieuse, assure la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Un psychologue donne à des élèves des médaillons religieux ou des cartes de prières. Des images de saints figurent sur ces effigies. La justice le déclare coupable d’avoir "fait pression sur les croyances" des collégiens ou d’avoir tenté de les endoctriner à l’occasion d’une activité liée à l’enseignement. Elle le condamne à une amende.

Il s’agit d’une contravention de 5ᵉ classe, punie d’une amende maximale de 1 500 euros, soit la plus grave des contraventions. L’amende peut être doublée, ou l’affaire qualifiée de délit, avec des peines plus fortes, en cas de récidive.

Fait dommageable qui crée un préjudice à l’élève

Le psychologue conteste sa condamnation et dément la tentative d’endoctrinement. "La loi qui réprime les tentatives d’endoctrinement présente une interdiction vague, mais ne précise pas ce qui est interdit. Elle est donc contraire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, qui impose de définir clairement les infractions et d’énoncer les peines encourues", soutient-il en cassation.

Pour la plus haute juridiction française, ce "fait dommageable, commis au détriment de l’élève, lui crée un préjudice". La Cour estime encore que la précision est suffisante pour éviter l’arbitraire grâce à l’intervention du juge. "La loi ne peut pas énumérer les comportements interdits de façon exhaustive", conclut la Cour de cassation.