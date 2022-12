Les éoliennes sont-elles dangereuses pour le bétail des champs alentours ?

Quels sont les problèmes rencontrés par les bovins ?

Dévoilé en décembre 2021, le rapport de l'Anses revient sur le dossier en détails et précise quels sont les éléments qui lui ont été rapportés. Chez Mme Bouvet, on note "mammites et altération de qualité du lait, baisse de production de lait, troubles de la reproduction, troubles du comportement (refus d’avancer sur la route, évitement d’un quai de traite)", mais aussi "retards de croissance des veaux".

Une partie des signalements sont similaires à ceux réalisés par M. Potiron et son épouse, qui s'occupe avec lui de la ferme. "Mammites et altération de qualité du lait, baisse de production de lait, troubles de la reproduction chez les vaches laitières" sont évoqués, ainsi que des "troubles du comportement, retards de croissance, mortalités et boiteries" chez les animaux.