Les erreurs courantes à éviter quand on nourrit les oiseaux en hiver

Donner à manger aux oiseaux en hiver est un geste de plus en plus courant. C'est une intention louable à condition de respecter quelques règles. Voici quelques erreurs courantes qu'il faut absolument éviter.

Quand l'hiver arrive, les oiseaux peuvent avoir des difficultés à trouver de la nourriture. Pour les aider, vous pouvez installer des mangeoires dans votre jardin. Toutefois, ces objets et certains aliments peuvent se transformer en véritables pièges mortels si vous ne prenez pas quelques précautions. On vous explique ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous nourrissez les oiseaux lors de la mauvaise saison.

Placer la mangeoire au mauvais endroit

Il est important de l'installer dans un lieu dégagé et en hauteur afin que les oiseaux puissent se nourrir sans danger. La mangeoire doit être à l'abri du vent, du gel et de l'humidité, mais aussi de vos animaux de compagnie. Par ailleurs, il est préférable de placer la mangeoire loin d'une fenêtre ou d'une baie vitrée afin d'éviter les collisions.

Oublier de désinfecter la mangeoire et les coupelles

Il est important de nettoyer les objets dans lesquels les oiseaux mangent pour des raisons sanitaires. L'idéal est de désinfecter au moins une fois par semaine avec des produits d'entretien naturels. On n'oublie pas de vider les coupelles d'eau pour éviter l'excédent. Trop d'humidité favorise les moisissures et provoque des maladies.

Donner les mauvais aliments aux oiseaux

Certaines nourritures sont nocives pour la santé. On évite ainsi de donner du pain que les oiseaux ne peuvent pas digérer. Par ailleurs, la mie gonfle et devient collante, ce qui peut perturber la digestion. Les aliments trop sucrés et trop salés ne sont pas adaptés aux volatiles, tout comme les produits lactés qui peuvent provoquer des diarrhées. Enfin, les nourritures industrielles sont trop grasses pour les oiseaux. À terme, ce type de produits peut rendre les plumes tout aussi grasses et le plumage moins étanche.

Quid des boules de graisse ?

Les oiseaux en raffolent, mais les boules de graisse peuvent être fatales pour eux. Non seulement, elles ne sont pas adaptées à leur organisme. Composées de graisses animales, elles bouchent les artères. Par ailleurs, ces aliments sont empaquetés dans des filets plastiques pour pouvoir les suspendre aux arbres. Toutefois, ces filets sont dangereux pour les oiseaux. En effet, les oiseaux peuvent s'y accrocher, se briser les pattes et en mourir. Si vous achetez des boules de graisse, préférez celles vendues en vrac et sans filet.