Les forces de l'ordre peuvent-elles être sanctionnées en cas d'insultes envers des manifestants ?

Dans le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, l'article R. 434-14 se concentre sur la "relation avec la population". Et se résume aux trois phrases suivantes : "Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération."

Une version commentée du Code, réalisée et partagée par des syndicats de forces de l'ordre, vient expliciter cet article et fournir des exemples précis. Le comportement de chaque agent, peut-on lire, "influe directement sur la crédibilité des deux institutions. La correction et la politesse qu'ils observent, leur tenue, leur expression, leur attitude générale sont autant de repères quant à la satisfaction de cette obligation. Policiers et gendarmes doivent adopter une attitude et un comportement irréprochables, sans lesquels ils ne peuvent incarner l'autorité et inspirer considération et confiance." Une liste des "comportements fautifs" est également proposée : on y retrouve "familiarité excessive, incorrection, tutoiement", mais également "comportements ou propos agressifs".

Dans le cas d'interventions comme celles observées au cours des derniers jours, comme pour tout autre signalement qui parviendrait à l'IGPN/IGGN ou au Défenseur des droits, le contexte sera analysé afin de déterminer si une faute a bel et bien été commise. L'attitude potentiellement hostile des manifestants, le niveau de risque encouru par les forces de l'ordre ainsi que tous les éléments qui permettront de mieux cerner le contexte seront pris en considération. Si une faute est retenue contre un ou plusieurs agents, ils s'exposent à des sanctions graduées, suivant un barème débutant par l'avertissement et le blâme.