Les fortes chaleurs favorisent-elles l’apparition du moustique-tigre ?

L'été 2022 a été marqué par plusieurs canicules et une grave sécheresse liées au réchauffement climatique. Est-ce que cela peut expliquer l'augmentation du nombre de cas détectés ?

La température est importante, mais l’humidité est tout aussi déterminante. C’est multifactoriel. Le moustique-tigre est bien entre 15 et 30°C. Au-delà, il n'aime pas. Toutefois, on observe que le fait d’avoir des températures extrêmement chaudes dès les mois de juin et juillet a pour effet d'accélérer leur développement. Ce qui nécessite de faire le travail de contrôle au niveau des larves de manière plus précoce. De plus, le fait d’avoir des périodes de sécheresse puis des orages avec des mises en eau importantes sur des surfaces énormes augmente significativement le nombre de moustiques générés par épisode. Cela, il faudra s'y habituer avec le changement climatique. Mais, ce n'est probablement pas la seule explication. La pandémie a aussi pu jouer un rôle. Les symptômes sont assez similaires à ceux du Covid, et il est donc possible que nos concitoyens aient un peu moins consulté. Cela reste une hypothèse, aucune donnée ne permet de l’affirmer pour le moment.