Les Français face aux médias : un regain de confiance qui n'efface pas la fatigue informationnelle

"Les médias traditionnels restent incontournables", confirme dans La Croix, Guillaume Caline, directeur enjeux publics et opinion chez Kantar Public France. L’information communiquée par les journaux télévisés demeurant une valeur sûre. Elle est crédible pour 66% des sondés, y compris pour les plus jeunes (25% des 18-24 ans, contre 44 % des 65 ans et plus). Mais, "un Français sur trois (33%) se méfie des émissions mêlant actualité et divertissement comme 'Touche pas à mon poste'". Même constat pour les réseaux sociaux et les influenceurs.

Cet intérêt s’explique notamment par une meilleure appréciation de la couverture médiatique des événements de 2022. La plupart (élection présidentielle, procès des attentats, protestations en Iran, abus sexuels dans l’Église…) ont occupé, selon eux, la place qu’ils méritaient dans les médias. Tandis qu'une majorité (51%) juge que l’actualité importante de la guerre

en Ukraine a été bien traitée, peut-on lire dans le baromètre. Par ailleurs, l'esprit critique de la population fonctionne à plein régime puisqu'un Français sur deux se forge une opinion sur une actualité en confrontant plusieurs médias, contre 16% qui ne se fient qu’à un seul.