Inflation : les géants de la grande distribution font campagne contre une proposition de loi

Adopté mercredi en commission, ce texte doit être examiné lundi 16 janvier en séance publique, à l'Assemblée nationale. Sur le papier, il cherche, entre autres, à rééquilibrer les relations commerciales qui s'opèrent entre fournisseurs et grandes surfaces, ces dernières achetant leurs produits à des prix fixés suite à des négociations tendues. La nouveauté introduite par le proposition de loi consiste à statuer qu'en cas d'échec des tractations annuelles, le tarif demandé par les fournisseurs prévaut. Et non plus les prix de l'année précédente, tel que le prévoit jusqu'à présent la législation.

Pour la grande distribution, il est inacceptable de laisser un tel texte être voté. S'il était adopté en l'état, le risque serait grand de faire grimper encore le prix des pâtes, de la viande ou des yaourts vendus aux Français, alertent les signataires du communiqué. Une mobilisation qui intervient alors que ces produits ont déjà fait face en 2022 à une vague inflationniste de plus de 5%. "Cette proposition, ouvertement soutenue par les plus gros représentants d’intérêts de l’agro-industrie (Ilec), permettrait aux grands fournisseurs d’imposer unilatéralement leurs tarifs aux distributeurs, annulant la notion même de négociations commerciales", déplorent les distributeurs. Ils ajoutent que le texte "sera inévitablement préjudiciable aux PME (petites et moyennes entreprises, NDLR) françaises".