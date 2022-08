"Les hommes aussi peuvent être enceints" : le Planning familial victime d'une campagne de cyberharcèlement

Une affiche et un torrent de haine. Le 18 août dernier, le Planning familial a lancé une campagne de communication visant à promouvoir l'inclusion dans ses établissements. Sur l'affiche diffusée, on peut y lire : "On sait que des hommes aussi peuvent être enceints". Quelques heures plus tard, "plusieurs personnalités d'extrême droite et leurs sympathisants" ont violemment attaqué l'organisation spécialisée dans la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement, indique-t-elle dans un communiqué.

"Le Planning Familial n’est désormais qu’une simple association militant pour la théorie du Genre (une expression contestée par de nombreux experts, ndlr). Elle est pourtant toujours subventionnée par nos impôts et agréée par l’Éducation nationale pour intervenir auprès des plus jeunes", a par exemple tweeté Hélène Laporte, vice-présidente RN de l'Assemblée nationale. En parallèle, le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour a publié des messages peu ou prou semblables. D'autres représentants d'extrême droite ont appelé à la dissolution d'une organisation qu'ils qualifient même de "gauchiste".