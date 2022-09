Les hommes consacrent-ils, chaque semaine, 8 heures de moins que les femmes aux tâches domestiques ?

Ce n'est pas la première fois que Sandrine Rousseau met ce sujet sur la table. Au début du printemps, lors d'un échange avec Fabien Roussel, elle évoquait "10 heures et demie de tâches domestiques qui sont faites en plus par les femmes que par les hommes, 10 heures et demie de travail totalement gratuit". Quelques mois plus tard, c'est donc plutôt le chiffre de 8 heures qu'avance la députée. Et il se trouve que les dernières données disponibles montrent que l'on est plus proche de l'estimation fournie par ses soins voilà quelques mois.

En France, c'est l'enquête dite "Emploi du temps" réalisée par l'Insee qui fait foi dans ce domaine. Elle fait le point avec précision sur le temps consacré par les hommes et les femmes à une vaste série de tâches de la vie courante. Que ce soit la cuisine, le bricolage, la lessive, ou bien encore le temps dévolu à s'occuper des enfants pour les Français qui sont parents. La dernière édition de ces travaux est très claire : le temps moyen consacré chaque jour en France par les hommes aux tâches domestiques est de loin inférieur à celui observé pour les femmes. 2h15, contre 3h43. Soit 1h28 de décalage tous les jours, et donc environ 10h15 de moins à l'échelle d'une semaine.