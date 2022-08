Les incendies en Gironde donneront-ils un goût de cendre au vin bordelais ?

Les effets de la fumée sur la vigne sont bien connus. Comme le rappelle le Centre du Rosé, dans une note technique sur le sujet, en plus des conséquences dramatiques sur la perte de récoltes, le "goût de fumée" fait partie des "effets indirects" des incendies. Ce phénomène se produit plus exactement lorsque les raisins sont exposés à certaines molécules "provenant des bois brûlés lors des incendies et transportés dans les fumées résultantes", explique le centre de recherche et d'expérimentation dans la filière viticole. Plus précisément, les principales molécules en cause sont des "phénols volatils". "Ces composés peuvent être directement adsorbés par les plantes et les raisins via la pruine des pellicules (une fine couche de cire produite par les fruits, NDLR)" ou bien être "clivés lors de la fermentation". Si ces "phénols volatils" n'apportent pas de toxicité particulière, ils sont très aromatiques. Ils donnent un "goût de brûlé brutal" au vin et "un caractère âcre aux tanins", comme le soulignait en juillet dernier Matthieu Dubernet, directeur d'un groupe de laboratoires d'œnologie qui porte son nom. C'est ce qu'il s'était passé lors des incendies en Californie en 2020 ou en Provence en 2021.