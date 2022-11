Les laboratoires d'analyses médicales appellent à une grève illimitée ce lundi

Reçus lundi soir à l'Assurance maladie, les représentants des biologistes ont dénoncé une "folie austéritaire" et appelé à cette grève reconductible qui doit débuter lundi, avec le soutien de grands groupes privés comme Biogroup, Cerba, Eurofins, Inovie et Synlab, et de certains syndicats de médecins.

"Je maintiens la cible, cela aboutira", a toutefois persisté François Braun mardi. "Avec un excédent brut de 3 milliards, ils peuvent faire un effort de 250 millions", a jugé le ministre. L'Assurance maladie "continue pour sa part à privilégier le dialogue" et "regrette profondément l'appel à la grève", jugeant ses propositions "pleinement soutenables pour le secteur de la biologie".

La majorité de droite au Sénat a apporté son soutien aux professionnels en votant un amendement transformant cette "baisse pérenne en contribution exceptionnelle de 250 millions d'euros en 2023".