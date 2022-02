Les laboratoires d'analyses médicales, grands gagnants de la crise sanitaire

Sous des devantures différentes, on compte en France 530 laboratoires d'analyse médicale qui appartiennent à une même société : le groupe Inovie. C'est par lui, entre autres, que sont centralisés la quasi-totalité des tests PCR réalisés en France, envoyés dans d'immenses plateaux techniques pour y être analysés. Dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article, on aperçoit ces tests sont à l'étude à l'intérieur de grandes machines, sous une cloche de verre de plus d'un mètre de diamètre.

Achetées à la faveur de la crise sanitaire, ces machines sont déjà rentabilisées car elles tournent en continu, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. "On est arrivé à des pointes de 15.000 tests PCR par jour", explique Thomas Hottier, directeur général d'Inovie, qui explique que le groupe "a dépensé plus de 100 millions d'euros, l'équivalent d'un sixième de notre chiffre d'affaires en investissement matériel uniquement". La société a également embauché 25% de personnel en plus "pour assumer cette charge de travail", ajoute-t-il, et a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021.