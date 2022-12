Les ménages français ont-ils perdu 2000 euros de pouvoir d'achat en moyenne en 2022 ?

Attention toutefois : l'UFC-Que choisir fait remarquer à TF1info qu'il est quelque peu maladroit de qualifier ce montant comme du "pouvoir d'achat" en moins pour les ménages. Il serait en effet plus approprié de parler de "dépenses supplémentaires", engendrées par l'inflation. Par ailleurs, les montants évoqués ici sont des moyennes, qui ne reflètent pas la situation précise de chaque foyer. Derrière le terme de "ménage" généralement utilisé, on retrouve autant des personnes vivant seules que des familles nombreuses sous le même toit. De même, l'impact de l'inflation diffère en fonction du niveau de revenu des foyers : si l'inflation est particulièrement difficile à encaisser pour les individus qui touchent de faibles salaires, les montants supplémentaires dépenses à cause de l'inflation sont plus importants pour les ménages les plus aisés (qui consomment davantage).

Si les chiffres avancés par François Ruffin permettent de visualiser l'impact de l'inflation sur le quotidien d'un foyer français moyen, il faut donc s'y référer avec prudence. D'autant que dans une période comme celle que nous vivons actuellement, l'impact des hausses de prix se traduit par une évolution des comportements du côté des consommateurs. Chauffer moins que d'habitude son logement, ne plus consommer les mêmes produits alimentaires, réduire la durée de ses vacances... Autant d'adaptations qui font qu'un ménage en période d'inflation très forte ne reproduira pas à l'identique le mode de vie qui est le sien d'ordinaire.

En résumé, l'inflation a eu un impact majeur en 2022 sur le quotidien des Français, comme le souligne François Ruffin. Parler d'une baisse moyenne de 2000 euros par ménage du pouvoir d'achat peut toutefois prêter à confusion, puisqu'un tel montant correspond davantage à une hausse moyenne par ménage des dépenses annuelles de consommation, à mode de vie identique.