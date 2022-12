Les messages antisémites et haineux se multiplient sur Twitter depuis son rachat par Elon Musk

Un plus grand laxisme est-il décrété dans la modération ? Les usagers de Twitter développent-ils un sentiment d'impunité qui libère les opinions les plus condamnables ? Sans doute un peu des deux, mais les conséquences sont très nettes : si l'on en croit le New York Times, qui partage les observations de plusieurs groupes d'études consacrés à la diffusion de la haine en ligne, les tweets antisémites ont bondi outre-Atlantique de "plus de 61 % dans les deux semaines suivant l'acquisition du site par Elon Musk".

Les Juifs ne sont par ailleurs pas les seuls à être visés, puisque avant le rachat de Twitter, "des insultes contre les noirs américains" étaient en moyenne recensées 1.282 fois par jour. Passé l'arrivée de Musk aux manettes, ce sont en moyenne 3.876 occurrences qui étaient déplorées au quotidien. Même choses pour les contenus visant les personnes homosexuelles (2.506 fois par jour contre 3.964 fois).