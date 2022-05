Les métropoles françaises parmi les plus criminogènes d'Europe ? Gare à ce classement trompeur

L'élection présidentielle passée, les différents partis se remettent en ordre de marche pour tenter de conquérir des sièges aux législatives. Le député RN de la 12e circonscription du Pas-de-Calais, Bruno Bilde, est notamment mobilisé, plus que jamais candidat à sa réélection. Sur les réseaux sociaux, l'élu a relayé à ses abonnés l'image d'un classement où les villes françaises figurent à des positions peu recommandables. Ces dernières sont en effet réparties en fonction d'un "indice de criminalité". Nantes y occupe une triste première place, tandis que 11 métropoles de l'Hexagone figurent parmi les 15 plus dangereuses du continent.

"Merci la gauche, merci Macron, merci à tous les promoteurs de l’immigration massive et incontrôlée pour ces belles performances", raille Bruno Bilde, emboitant le pas à Stanislas Rigault, candidat Reconquête! à la députation dans le Vaucluse. "Le seul classement où la France de Macron prospère", glissait un peu plus tôt ce dernier à ses abonnés. Des accusations plus que contestables, surtout lorsque l'on se penche sur la méthodologie d'un tel classement.