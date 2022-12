Les numéros d'urgence inaccessibles dans certaines zones en cas de coupures de courant cet hiver

Le gouvernement rappelle aussi dans sa circulaire que les préfets ont les moyens de connaître et faire connaître à leurs centres opérationnels départementaux, les zones couvertes ou non par le 112. Dans les zones non couvertes qui seraient victimes de délestages, ils devront "encourager la population à assurer une présence aux côtés d’une personne âgée ou vulnérable, et, en cas de nécessité, rallier ou aider à rallier des points desservis par la téléphonie", organiser des accueils physiques dans les commissariats ou gendarmeries pour les personnes qui viendraient à eux directement, ou encore déployer sur le terrain des moyens permettant de maintenir une couverture radio dans les zones sans couverture.