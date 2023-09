Les PDG de Carrefour et d’Intermarché répondent à l’appel à l'aide des Restos du cœur

Les patrons d’Intermarché et de Carrefour répondent à l’appel. Le premier, Thierry Cotillard a décidé de faire une proposition concrète : "On va ouvrir l’ensemble de nos points de vente avant la fin de l’année pour faire une collecte spécifique. On fera des dons de différentes familles de produits, notamment des couches et du lait, ce dont ont besoin les Français et ce sera sur le montant significatif d’un million d’euros", a-t-il affirmé dans le 20H de TF1. Alexandre Bompard, président de Carrefour, veut, lui aussi, renforcer son aide. "Il y a la possibilité d’augmenter encore notre contribution financière. On l’a doublée ces dernières années. Il y a la possibilité de rajouter des jours de collecte spécifiques pour les Restos du cœur, l’objectif étant d’offrir plus de repas. On va regarder tous les éléments qui nous permettent de répondre au mieux aux attentes des bénéficiaires", a-t-il indiqué.