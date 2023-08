Les pompiers professionnels sont moins nombreux dans l'UE malgré un risque d'incendie plus important

En France, la baisse serait également très importante, les données d'Eurostat montrant la suppression de 5400 postes entre 2021 et 2022. Du côté de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers (FNSP), ces chiffres sont néanmoins à nuancer. En prenant comme référence ceux donnés par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), une stagnation est plutôt constatée, les effectifs tournants autour de 41.000 pompiers professionnels entre 2021 et 2022.

Pour autant, la FNSP appelle aussi à recruter pour faire face à l'augmentation des risques liée au réchauffement climatique. "Aujourd'hui, on a un effectif total de 250.000 pompiers environ, entre les volontaires, les professionnels et les militaires", détaille ainsi Eric Brocardi, directeur de communication de la FNSP, auprès de TF1info. Depuis l'été 2022 durant lequel des incendies majeurs s'étaient déclarés un peu partout en France, la FNSP souhaite atteindre un effectif de 50.000 sapeurs-pompiers professionnels et 250.000 pompiers volontaires, contre 197.000 actuellement.