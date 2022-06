Les prix des carburants ont-ils bondi par rapport à 2008 alors que le du baril de pétrole était bien plus cher ?

D'autres facteurs permettent d'expliquer les différences observées par les consommateurs. Si les marges liées au raffinage n'ont pas connu d'évolution significative, les spécialistes soulignent que celles liées à la distribution ont assez nettement progressé. Elles sont passées "de 9,63 centimes d'euros par litre d'essence à 16,05 centimes en 2021", note l'AFP. La conséquence, notamment, d'une introduction des biocarburants ainsi que des "certificats d'économies d'énergie" (CEE). "Grâce à une partie de ces marges, les distributeurs financent le bioéthanol ou subventionnent des travaux de rénovation" énergétique, a souligl'ancien magistrat de la Cour des comptes François Ecalle.

Il y a quelques semaines, l’Union française des industries pétrolières (UFIP) avançait par ailleurs que les coûts liés au raffinage, au transport ou à la distribution des carburants avaient augmenté depuis 2008, de quoi expliquer là aussi une partie des différences observées à la pompe. Sur le plan financier enfin, on peut noter une légère progression de la TVA, passée en 2014 de 19,6 à 20% pour les produits pétroliers. Dans le même temps, la taxation plus réduite du diesel par rapport à l'essence s'est trouvée dans le viseur des autorités. Ces dernières ont décidé de tendre vers une convergence fiscale entre ces deux carburants, un mouvement enclenché en 2015 et qui s'est poursuivi depuis.

En résumé, il est donc hasardeux de comparer les prix des carburants et du baril entre aujourd'hui et 2008. Si le baril battait des records à l'époque, il est impossible de décorréler les tarifs observés à l'époque, du taux de change qui était alors en vigueur, ainsi que du contexte économique. Contrairement à ce que pourraient laisser suggérer les prix observés à la pompe, les différences observées avec 2008 ne s'expliquent pas par des marges plus importantes réalisées par l'État français.