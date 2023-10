Les radars automatiques ont 20 ans : ont-ils un impact sur la mortalité routière ?

Sollicitée par TF1info, la direction de la sécurité routière note qu'en 2002, "on enregistrait 7242 tués sur les routes contre 3267 en 2022". Cela signifie qu'au total, alors que se multipliaient les contrôles automatisés, la mortalité reculait. Nous avons enregistré en vingt ans d'écart "3975 tués de moins", soit une diminution qui est ainsi de l'ordre 45%.

Peut-on attribuer cette réduction à la seule présence des radars le long des routes, ou faut-il y voir l'influence d'autres facteurs ? "Une évaluation réalisée en 2013 a conclu que 75% de la baisse de la mortalité entre 2003 et 2010 serait due au contrôle des vitesses par radar", confie la Sécurité routière, se référant à des travaux menés par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).

Le fait que les conducteurs lèvent le pied en craignant d'être flashés contribue à une baisse de la vitesse moyenne sur les routes. Une adaptation des comportements qui a un impact logique sur les accidents et les décès, puisque le fait de rouler trop vite constitue l'un des principaux facteurs de risques de la route. Sur son site, la Sécurité routière, assurait que dix ans après les premières mises en service, "les radars [avaient] permis de sauver 23 000 vies".