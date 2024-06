Les réseaux sociaux permettent le partage d’informations sur sa vie privée et quotidienne en temps réel. Ces plateformes favorisent la jalousie amicale et le sentiment d’isolement des utilisateurs. En facilitant la communication, les réseaux sociaux peuvent aussi permettre de rencontrer de nouvelles personnes.

Facebook, Instagram, Snapchat, X, TikTok… Les réseaux sociaux occupent aujourd’hui une place majeure dans le fonctionnement de notre société. Ainsi, ils ont bien évidemment bouleversé les rapports humains et notamment les relations amicales. Quelles en sont les conséquences ? On fait le point.

Comment les réseaux sociaux ont-ils réinventé les relations amicales ?

Il y a vingt ans, l’usage était de téléphoner à ses amis ou de leur écrire des lettres, pour prendre de leurs nouvelles. Depuis Facebook, créé en 2004, il est possible d’envoyer à vos proches des photos, de leur dire où vous êtes, ce que vous faites, ou de leur écrire des messages instantanés pour leur partager chaque moment de votre vie. Avec ces outils de communication, devenus depuis monnaie courante, Facebook représente "un instrument extrêmement efficace pour la sociabilité", pointent Godefroy Dang Nguyen, président du Conseil scientifique du Gis Marsouin et Virginie Lethiais, enseignante-chercheuse à l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique dans leur article Impact des réseaux sociaux sur la sociabilité. L’avènement de Facebook marque ainsi un bouleversement notable pour les relations humaines puisque, dès lors, il est possible de savoir, en temps réel, ce que font nos amis.

Twitter, devenu X, puis Instagram, Snapchat et TikTok, ont, eux aussi, participé à cette évolution des rapports amicaux. Les liens s’articulent désormais à travers des échanges continus de photos et de messages écrits ou vocaux. De quoi offrir à chacun un accès presque constant à la vie privée de ses proches, dans la mesure où tout le monde peut partager ce qu’il souhaite, quand et à qui il le veut.

Plus de jalousie, d’isolement et de remise en question

S’ils permettent d’informer les autres de son quotidien, les réseaux sociaux ont aussi rapidement encouragé les personnes à mettre en scène leur vie. Ainsi, les plateformes donnent envie de se montrer sous son meilleur jour, dans des endroits idylliques ou en bonne compagnie. Ces pratiques peuvent générer un sentiment de jalousie chez certaines personnes. Selon une étude publiée en janvier 2024 et intitulée Jalousie d’amitié sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de ces plateformes ont en effet tendance à observer la vie des autres et à se comparer. Une démarche qui favorise la jalousie, puisqu’ils se sentent alors envieux de ce qu’ils n’ont pas. De même, s’ils apprennent, via ces supports, que certains de leurs amis se sont retrouvés sans eux, alors un sentiment d’isolement peut venir s’ajouter à la jalousie. La solitude ressentie chez la personne entraîne de ce fait une remise en question, puisqu’elle se demande pourquoi elle n’a pas été conviée, ou si le groupe n’est pas en train de la mettre de côté.

Selon l’étude, les femmes seraient plus sujettes à développer ces sentiments négatifs, et notamment les plus jeunes, qui communiquent presque exclusivement via les réseaux sociaux. La comparaison sociale et la rumination sont alors d’autant plus importantes, et peuvent aboutir au développement de problèmes de santé mentale dès l’adolescence. À noter également que la jalousie et l’isolement peuvent, in fine, détériorer, voire briser certaines amitiés, ou du moins compliquer les rapports aux autres.

De nouvelles rencontres grâce aux réseaux sociaux

Si les réseaux sociaux peuvent altérer certaines relations amicales, ils ont aussi le pouvoir d’en créer de nouvelles ou de réveiller “des liens dormants”, comme le formulent les chercheurs Nicole B Ellison et Charles W Steinflield, dans leur article consacré aux “amis” Facebook. Selon leur étude, le mécanisme de Facebook permet ainsi d’entretenir un lien avec des amis d’amis ou des connaissances avec lesquelles la relation a pu se distendre au fil du temps. Une pratique qui s’étend à l’ensemble des réseaux sociaux, qui invitent à considérer le terme d’ami au sens large. De quoi aboutir, parfois, à la création d’interactions directes et ainsi permettre aux utilisateurs d’élargir leur cercle amical. Grâce à des comptes ou des pages dédiés à un sport, un artiste, ou un loisir, certaines personnes ont même le plaisir de se forger de nouvelles relations. Et, lorsque de réelles amitiés en découlent, les réseaux sociaux nous offrent un espoir de croire qu’ils peuvent se révéler bénéfiques pour les rapports humains.