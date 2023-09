Les Restos du Cœur débordés : "Oui, l'association est en danger"

Qui sont ceux qui, aujourd'hui peut-être plus qu'avant, poussent vos portes ?

Aujourd'hui, on a un afflux de personnes qui n'ont pas le choix. Ce sont des personnes qui sont issues de tous les publics, des jeunes, des moins jeunes, des mamans seules, des retraités qui reviennent nous voir aussi parce qu'ils ont aidé, pendant la crise sanitaire, leurs enfants et leurs petits-enfants en cassant des Livrets A. Le phénomène n'épargne aucun territoire : la ruralité n'est pas plus concernée que les grandes villes, tous les départements sont touchés. La précarité augmente et je vais même plus loin en parlant de "pauvreté" : 38% des personnes qu'on accueille n'ont plus 1 euro pour finir le mois dès qu'elles ont payé leur loyer et les charges contraintes. 38% au deuxième jour du mois... On ne parle plus de précarité, on parle de pauvreté. Et elle est installée pour longtemps.