"La moitié des jeunes qu'on accueille ont moins de 25 ans", alerte le président des Restos du Cœur sur TF1

À l'occasion du concert des Enfoirés ce vendredi sur TF1, le président des Restos du Cœur, Patrice Douret, appelle aux dons dans une collecte qui dure tout le week-end. Environ 165 millions de repas ont été servis cette année, dont la moitié à des jeunes de moins de 25 ans.

À quelques heures du 35e concert des Enfoirés, ce vendredi 1er mars à 21h10 sur TF1, et jour du lancement de la nouvelle collecte des Restos du Cœur, le président de l'association, Patrice Douret, s'est dit "extrêmement préoccupé pour les mois et les années qui viennent". Dans "Bonjour ! La Matinale de TF1", il a alerté sur la pauvreté des jeunes : "La moitié des personnes que l'on accueille ont moins de 25 ans." "Cette précarité nous préoccupe puisqu'on accueille des jeunes qui seront peut-être des retraités de demain accueillis par les Restos du Cœur", a-t-il insisté. Par ailleurs, en 2023, l'association est venue au secours de 126.000 enfants de moins de 3 ans, avec "16.000 de plus en quelques mois seulement".

Les Restos espèrent collecter 9000 tonnes de produits ce week-end

À la fin de la campagne en cours, le nombre de repas servis devrait être "aux alentours de 165 millions", soit un peu moins qu'en 2022, qui avait été une année record avec 171 millions de repas servis, rapporte-t-il. Après l'appel à l'aide de septembre 2023, "on a gagné du temps parce que les Français nous ont soutenus", indique le président de l'association. "Mais on n'a fait que gagner du temps. On constate que le niveau de précarité continue de progresser."

Les Restos du Cœur commencent ce vendredi trois jours de collecte, avec plus de 80.000 bénévoles présents dans les magasins pour recevoir des produits alimentaires ou non alimentaires. Chaque année, ces collectes au moment du concert des Enfoirés représentent 12% des dons en nature de toute l'année : "On vise 9000 tonnes de produits."

Pour soutenir les Restos du Cœur, il est également possible d'acheter l'album du concert des Enfoirés auquel participent cette année 47 artistes : un album acheté finance 17 repas.