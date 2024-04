Les rouleaux de paillage en chanvre vont révolutionner votre manière de jardiner

Pailler ses cultures est une opération indispensable pour les protéger pendant les saisons chaudes et froides. Les paillages en chanvre, écologiques et biodégradables, séduisent de plus en plus les jardiniers. On peut se procurer ces paillis en rouleau, ce qui permet de les poser avec aisance dans les potagers et autour des massifs.

Appelé aussi chènevotte, le paillis de chanvre est très plébiscité par les jardiniers écoresponsables. Cultivé en France, le chanvre ne contient ni engrais ni substance chimique. Sa paille est donc un produit 100 % biologique. Naturel, le paillis de chanvre est très apprécié des plantes qui aiment la chaleur et l'humidité. Il est aussi indiqué pour protéger les cultures de tomates, de courgettes, d'aubergines, mais aussi tous les fruits et légumes qui poussent à ras du sol comme les fraisiers, les melons ou encore les courgettes.

Pourquoi choisir un paillage en chanvre ?

Le paillage en chanvre est de plus en plus utilisé en jardinage. Il se présente sous forme de rouleau. Ce paillis naturel est réalisé à base de chanvre et de jute. Écologique et biodégradable, il se décompose naturellement pour nourrir le sol à la manière d'un engrais naturel. De ce fait, il aide les plantes à se développer et à grandir de manière saine. Il est de PH neutre, il n'acidifie pas le sol, comme pourrait le faire l'écorce de pin, sur le long terme. C'est donc un allié pour les jardiniers qui ont adopté la permaculture.

Le paillage en chanvre possède plusieurs avantages. Il limite l'apparition des adventices, protège contre le froid en hiver et garde l'humidité dans la terre en été. Ce paillis permet également de réduire la consommation d'eau et d'éloigner les nuisibles du jardin, notamment les limaces et les escargots. Enfin, il ne se disperse pas au gré des coups de vent ce qui vous garantit des produits propres !

Le rouleau de paillage, un outil simple à utiliser

S'ils sont d'une faible épaisseur, les rouleaux de paillage en chanvre sont très résistants et assez difficiles à déchirer, ce qui fait d’eux, des alliés pour protéger efficacement les cultures du potager. Pour le mettre en place, rien de compliqué. En revanche, il est important de préparer la surface avant de déposer le rouleau. On nettoie donc la parcelle en enlevant toutes les mauvaises herbes et on arrose la terre. Ensuite, on déroule le paillage sur le sol et on le mouille légèrement afin de le rendre plus résistant. Il ne reste plus qu'à fixer la toile de chanvre avec des agrafes puis de la perforer pour installer les plants de culture dans la terre. Selon les fabricants, le paillage en rouleau se décompose naturellement entre cinq et quinze mois. Une fois dégradé, il est aussi possible d’en faire du compost. En bref, rien ne se perd, tout se transforme avec le paillis en chanvre !