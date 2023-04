Les salaires négociés ont augmenté "significativement" depuis fin 2020

Les augmentations salariales sont plus fortes dans l'industrie et dans la construction que les services, ainsi que dans les grandes entreprises ou celles connaissant des difficultés de recrutement. La Banque de France a analysé un échantillon de plus de 1800 accords de négociation annuelle obligatoire (NAO) entre fin 2020 et début 2023 dans plus d'un millier d'entreprises, couvrant au total près de 800.000 salariés.

Malgré ces hausses, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, avait déjà déclaré lundi 24 avril ne pas constater d'emballement d'une spirale prix-salaire en France. Selon la banque centrale, le salaire moyen par tête (qui comprend primes et heures supplémentaires) a augmenté de près de 4% en moyenne en 2022 (moins que l'inflation), et pourrait progresser de 6% cette année (plus que l'inflation).