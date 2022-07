"Les sans domicile fixe meurent plus l’été que l'hiver", vraiment ?

"Nous n’avons qu’une vision limitée de la situation", rappelle donc Julien Ambard, épidémiologiste et membre du CMDR. Mais le spécialiste souligne très vite que la mortalité dans la rue n’est pas une affaire de saison, ni de température. "Les personnes sans domicile décèdent toute l’année. La vie à la rue tue, laisse des cicatrices indélébiles. La rue, l’errance les fragilisent. Elles sont donc particulièrement exposées au pic de canicule comme aux vagues de froid." Certes, ces périodes de chaleur, comme de grand froid, contribuent à aggraver la santé des plus vulnérables, et notamment des personnes vivant dans la rue. "Les sans-abri meurent assez rarement d'un coup de chaleur. En revanche, la canicule aggrave les pathologies existantes", énonçait en 2015 Eric Pliez, le président du Samu social de Paris, auprès de BFM.

De 2012 à 2020, 4876 décès de personnes sans domicile ont été recensés par le CMDR. Parmi eux, 26% sont survenus l’hiver, 22% au printemps, 22% l’été, 25% l’automne, et 5% sans de précision sur le mois et le jour de décès. Et d’après des données partielles, qui nous ont été communiquées et qui seront consolidées dans le futur rapport de cet automne, 618 décès ont été rapportés en 2021 par le collectif : 26% en hiver, 17% au printemps, 20% l’été, 32% à l’automne et toujours 5% sans date de décès précise. "Il n’y a pas de conclusion à tirer de la proportion plus élevée à l’automne en 2021. C’est lié très probablement à notre manque d’exhaustivité", selon l’épidémiologiste.