Les sociétés d'autoroutes peuvent-elles augmenter les tarifs de péage alors qu'elles "font des superprofits" ?

Lorsque l'on évoque les sommes importantes générées par l'exploitation du réseau autoroutier français, on peut s'interroger sur le besoin d'augmenter les tarifs des péages. Voire le juger totalement abusif, à l'instar du député Antoine Léaument. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que les profits enregistrés n'entrent pas en considération lorsque les montants des péages sont réévalués chaque année. Le ministère de la Transition écologique souligne que l'augmentation observée en ce début février "découle de l’application des contrats conclus entre l’État et les sociétés concessionnaires, qui prévoient une hausse égale à 70% de l’inflation hors tabac et, dans une moindre mesure, le financement de nouveaux investissements des sociétés". Qu'importe donc les pertes ou les profits des sociétés concessionnaires, qui ne sont pas étudiés lorsqu'il s'agit de fixer les variations des prix des péages.

Le renouvellement des concessions a été critiqué à de multiples reprises au cours des dernières années, souvent jugé très défavorable pour la puissance publique. Dans ce contexte, des responsables politiques tels que Marine Le Pen ou Arnaud Montebourg ont envisagé une renationalisation du réseau autoroutier. Une idée séduisante sur le papier, puisqu'elle permettrait à l'État de récupérer chaque année des sommes considérables, mais qui se heurte toutefois à des obstacles majeurs.

Comme le soulignait TF1info en septembre 2021, des contrats lient l'État et les sociétés concessionnaires. Les rompre avant leur échéance s'accompagnerait automatiquement de dédommagements conséquents. Un "rachat" a été évoqué par Bruno Le Maire et le gouvernement, mais fut écarté très rapidement. En effet, son coût pour les finances publiques serait compris entre 45 et 50 milliards d'euros, si l'on en croit les estimations fournies il y a deux ans. Si la majorité reconnaît que les bénéfices liés aux concessions sont conséquents, l'option privilégiée consiste à patienter jusqu'à leur expiration. Passé 2035/2036, il sera alors possible de renégocier de façon plus avantageuse, ou de privilégier la mise en place de système de gestion publique.