Les subventions aux chasseurs ont-elles bondi de 27.000 d'euros à 11 millions en quatre ans ?

L'augmentation des fonds versés aux chasseurs n'a pas été, on l'a compris, décidée sans la mise en place d'une série de contreparties. Reste néanmoins pour l'État à s'assurer que la FNC s'acquitte efficacement des missions qui lui sont confiées. C'est notamment ce qu'a souhaité contrôler la Cour des comptes, qui a fait part de quelques réserves et émis des critiques. Elle pointe entre autres "l’insuffisance des données et l’absence de mesure de l’efficacité des dispositifs de régulation", qui "entravent la mission essentielle de protection et de gestion de la faune sauvage à laquelle les fédérations doivent contribuer". Dans le même temps, "les mesures d’encadrement des pratiques de la chasse, de prévention des dégâts et de régulation des espèces" ne donnent pas entière satisfaction. Elles sont décrites comme "très disparates selon les départements".

Officiellement soutenu dès le premier tour de la présidentielle par le président de la FNC Willy Schraen, Emmanuel Macron a entériné une série de mesures favorables aux chasseurs. À commencer par la diminution du prix du permis de chasse, divisé par deux et passé de 400 à 200 euros. De quoi irriter élus et associations écologistes, traditionnellement opposés à la chasse.