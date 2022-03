Les surfaces cultivées en bio ont-elles bien doublé durant le quinquennat Macron ?

Pour vérifier les propos du ministre, le premier réflexe consiste à se tourner vers les chiffres de l'Agreste, le Service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Chaque année, il publie un "graph'agri" de plus de 200 pages, où figurent de très nombreuses informations relatives au secteur agricole. Le dernier volume en date de ce document remonte à 2021 et contient un chapitre dédié au bio pour le moins instructif.