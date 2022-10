RATP : appel à une grève massive le 10 novembre à Paris

"Les services non couverts sont quotidiens et quoi qu’en dise la direction, sa part de responsabilité est indéniable dans la situation de nos conditions de travail en dégradation perpétuelle par manque d’anticipation", expliquent les syndicats dans un communiqué commun.

Selon ce document, ce mouvement de grève est déclenché à la suite d'une première "alarme sociale commune", le 10 octobre dernier qui a ensuite fait l'objet d'un constat de désaccord entre les syndicats et la direction le 14 du même mois. "La posture d'immobilisme des Directions du Métro et du RER fertilise un terreau propice à un conflit que nos Organisations Syndicales porteront et mèneront avec détermination", prévient d'ores et déjà l'intersyndicale. Le préavis de grève court du mercredi 9 novembre à 22h00 au vendredi 11 novembre à 7h00 du matin.