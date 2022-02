Les tarifs de la SNCF sont-ils stables "depuis 2015" ?

Or, comme l'affirme le dirigeant du groupe, il y a effectivement une certaine stabilité dans les prix depuis six ans. L'indice annuel de l'Insee montre ainsi qu'après plusieurs années d'augmentation - 30% entre 2005 et 2015 - les tarifs ont même tendance à légèrement baisser (-3% entre 2015 et 2021).

Par contre, il existe bel et bien une différence par rapport à 2015. Ce sont les écarts de prix en fonction des mois. Ainsi, en 2015, cet indicateur n'évoluait pas beaucoup dans le courant de l'année, les prix fluctuant à peine de 1%. A contrario en 2021, les prix explosent certains mois. L'indicateur passe ainsi de 87,81 en janvier à 104,16 en juillet et même 104,80 en décembre. En clair, cela signifie que le tarif moyen proposé par la SNCF augmente de 20% entre le mois de janvier et celui d'août.