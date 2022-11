Les tests osseux, utilisés pour déterminer l'âge des personnes migrantes, sont-ils fiables ?

Les candidats à la présidence LR ne sont pas d'accord sur tous les sujets, mais il arrive qu'ils se rejoignent dans leurs positions. C'est le cas à propos des tests osseux, que Bruno Retailleau et Éric Ciotti défendent afin de s'assurer de l'âge des personnes migrantes arrivées en France.

Dans l'Hexagone, rappelle Médecins du Monde, "les textes prévoient une protection obligatoire des MNA au titre de l’enfance en danger, sans discrimination liée à la nationalité". Problème : on constaterait, selon Bruno Retailleau, de nombreux abus. Des personnes migrantes majeures se feraient ainsi passer pour des mineurs afin de bénéficier de cette protection. Le sénateur LR entend dès lors généraliser les tests osseux, censés prouver l'âge des individus. En cas de refus, l'élu a proposé, sur Europe 1 le 13 novembre, que chaque personne soit "présumée majeure". Éric Ciotti milite lui aussi pour les tests osseux, et laisse entendre qu'ils ne seraient plus pratiqués en France. "Remettons en vigueur les tests osseux pour déterminer l’âge réel", lançait le député ces jours-ci sur Twitter. Des tests plébiscités, on le voit, dans le camp LR, mais qui posent en pratique de vastes problèmes de fiabilité.